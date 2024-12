Viviane | STIMMKLANG

In Frankreich geboren, in Portugal zu Hause – mit einer Musik im Herzen, die keine Grenzen kennt: In ihrem „Fado mediterrânico“ verwebt die Sängerin und Songwriterin Viviane portugiesischen Fado mit französischem Chanson, Gipsy-Jazz, Tango und viel luftigem Mittelmeer-Feeling bei durchaus auch mal kritischen Texten.

Viviane darf „eine der schönsten und ausdrucksstärksten Stimmen Portugals“ (Jazzthing) ihr Eigen nennen. Ihr Gesang verfängt sofort – und auf der Bühne

ist die Portugiesin eine Wucht!

Viviane – Stimme, Querflöte

Tó Viegas – Portugiesische Gitarre

João Vitorino – Akustikgitarre

Filipe Valentim – Keyboards

Tiago Laires – Samples & Tontechnik