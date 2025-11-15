Vivid Curls - "Sounds of Silence"

Vivid Curls interpretieren die Songs ihrer musikalischen Mütter und Väter

„Haben Simon und Garfunkel Töchter im Allgäu!?!“ so titelte eine bekannte Zeitung vor geraumer Zeit und versetzte dem tief schlummernden Herzensprojekt der beiden Lockenköpfe Inka Kuchler und Irene Schindele damit den letzten Kick.

Lasst euch verzaubern von zweistimmigem Gesang, ein - zwei Gitarren, Mundharmonikaklängen und dem Sound der 60er und 70er Jahre.

Kommt mit uns mit, wir laden euch ein. Wir drehen die Zeit noch einmal zurück und tauchen ein in eine Welt, die´s so nicht mehr gibt und dennoch immer bleibt, was und wie sie damals für uns war.

EinTeil von uns, wegweisend und einfach wunderbar.