Erlebe am 7. und 8. November 2026 im Reithaus Ludwigsburg die Erlebniswelt rund um gesundes Leben, Vitalität und Lebensfreude.

Entdecke spannende Angebote zu Gesundheit, Ernährung, Beauty & Wellness sowie ein vielseitiges Fachprogramm – ideal für alle, die Lust auf Inspiration und Lebensqualität haben.

vivit 2026 – Gesundheit. Freizeit. Genuss.

Am 7. und 8. November 2026 verwandelt sich das Reithaus Ludwigsburg in eine vielseitige Messewelt für alle, die sich für Gesundheit, Wohlbefinden, bewusste Ernährung und aktives Leben interessieren. Auf der vivit präsentieren die Aussteller ihre Angebote, Innovationen und Inspirationen aus den Bereichen Gesundheit, Freizeit und Genuss. Ergänzt wird der Messebesuch durch ein informatives Rahmenprogramm mit Fachvorträgen, das wertvolle Tipps und neue Blickwinkel für deinen Lebensstil bietet.