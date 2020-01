VMPR nghtclb w./ Markus Homm, Helmut Dubnitzky, Frank Nova

Das Konzept des VMPR NGHTCLB hat sich innerhalb kürzester Zeit in der Techno- und Houseszene Heilbronns durchgesetzt und die Herzen der Partypeople im Sturm erobert. Doch was genau steckt hinter den ominösen Kürzeln? Die beiden Partymacher Frank Nova & Helmut Dubnitzky wollen einfach nur qualitativ hochwertige elektronische Musik präsentieren. Dabei setzen sie neben Gast-Acts auch auf lokale Dj’s, die ins Soundkonzept passen. So entsteht ein Mix aus Deephouse, Acidhouse und groovigem Techno. Zu Gast ist diesmal MARKUS HOMM, seit über 10 Jahren im Clubbusiness und als Dj international erfolgreich. Sein Release-Katalog umspannt unzählige Labels, darunter Hochkaräter wie Solomuns DIYNAMIC oder 8bit und HIVE AUDIO.