VNL 2019 Frauen in Stuttgart

2019 fliegen die Schmetterlinge, so der Spitzname der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, zum zweiten Mal in Folge durch die Porsche Arena in Stuttgart.

Nach der erfolgreichen Volleyball Nations League Premiere im Vorjahr folgt vom 11. bis 13. Juni die nächste Reifeprüfung für das junge Team von Bundestrainer Felix Koslowski: Gegner sind Vize-Europameister Niederlande, Belgien und die Dominikanische Republik. Spielplan (Änderungen durch TV-Übertragung möglich):

Di, 11.06., 17.30 Uhr, Belgien vs. Niederlande Di, 11.06., 20.30 Uhr Deutschland vs. Dom. Republik Mi, 12.06., 17.30 Uhr Dom. Republik vs. Niederlande Mi, 12.06., 20.30 Uhr Deutschland vs. Belgien Do, 13.06., 17.30 Uhr Belgien vs. Dom. Republik Do, 13.06., 20.30 Uhr Deutschland vs. Niederlande