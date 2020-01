David Öllerer - so Voodoo Jürgens bürgerlicher Name - hat ein rasantes Leben hinter sich: Mit gerade einmal sieben Jahren musste er dabei zusehen, wie sein Vater eine Haftstrafe antrat. Die beiden lebten sich auseinander. Kaum war die Schule abgeschlossen, stolperte er von einen Job in den nächsten.Dennoch nahm er sich immer die Zeit, nebenbei an seiner Musik zu feilen. Nachdem sich seine erste Band Die Eternias 2014 auflöste, trat er im selben Jahr seine Solokarriere an.Es dauert nicht lange, und sein Debütalbum Ansa Woar (2016) schlug ein wie eine Bombe. Die Lebenserfahrung, die Öllerer bis hier hin sammeln durfte, spiegelte sich in seiner Musik wieder und fand auf Anhieb Anklang im gesamten Land. Bereits die vorangegangene Single schaffte es auf Platz 1 der Radiocharts von FM4. Seitdem ist Voodoo Jürgens einer der größten Austro-Popstars der Gegenwart.