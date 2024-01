VOC HOG – tolle Musik aus schönen Zeiten und Musikquiz

An diesem Abend in der Tapasbar ist wieder einmal Gute-Laune-Musik angesagt mit internationalen Oldie-Top-Hits: Wer hört sie nicht gerne, die großen und bekannten Hits der Eagles, der Beatles, der Byrds, von CCR, Pete Seger oder Supertramp. Aber auch eigene (schwäbische) Stücke gibt es vom Acoustic-Duo VOC HOG. Dieses Mal gibt es zur Musik auch ein unterhaltsames, spannendes Quiz: Dabei werden nach einigen Informationen zu Musikstücken Quizfragen gestellt. Anschließend wird das zu erratende Stück von VOC HOG auch gespielt. Wolfgang Harrer und Reiner Ortlieb, zwei begeisterte und sympathische Musiker mit reichlich Bühnenerfahrung und viel Spaß bei der Sache, präsentieren Hits aus den fünfziger bis siebziger Jahren und auch mal jüngeren Datums. Launige Ansagen, feiner zweistimmiger Gesang, prächtiger Gitarrensound, Percussion – und das auch mal mit Saxophon oder Querflöte! Die Originalinterpreten hätten sicher ihre Freude an den Arrangements.

Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete Speisen. Der Eintritt ist frei, ein Hut für die Musiker macht die Runde. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.