Vocal Affair – „Be my Valentine“

Unter dem Motto „Be my Valentine“ verzaubert das Duo Vocal Affair die Seegrasspinnerei mit romantischen Liedern passend zum Valentinstag.

Die beiden Musiker Sandra Schöne und Mike Janipka bieten ein Programm mit gefühlvollen Liebesliedern in deutscher und englischer Sprache in kuscheliger Atmosphäre und lustigen Geschichten rund ums Thema Liebe. Ist das nicht romantisch? All you need is love! Und doch wendet sich der Abend auch an Nicht-Verliebte. Vocal Affair begeistert seit über 15 Jahren sein Publikum mit zweistimmigem Gesang begleitet von Gitarre.