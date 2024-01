Duo Paier-Dohrmann

Luftiges Flirren, Virtuosität und klangschöne Eleganz am Akkordeon in Kombination mit den volltönenden Saiten eines Kontrabasses: Der österreichische Jazzmusiker Klaus Paier und der deutsche Bassist Florian Dohrmann präsentieren ein neues Duo – zwischen den Gefilden von Jazz, klassischer und Weltmusik. Klaus Paier ist ein unermüdlicher, stilintegrierender Gestalter inmitten der europäischen Jazzszene. Ein Glücksfall für den Jazz – und für das Akkordeon: multistilistisch, klangschön, innovativ und vieles mehr! Sein Gegenüber, Florian Dohrmann, kennt er durch die Zusammenarbeit beim „David Orlowsky Trio“. Dohrmann interpretiert unter anderem mit seinem Jazzquartett „Blank Page“, das bei den letztjährigen Nürtinger Jazztagen das Publikum in der Alten Seegrasspinnerei begeistert hat, die Musik Claude Debussys im Jazz-Kontext neu. Paier und Dohrmann haben 2023 ihre Debut-CD „Inspired Rendezvous“ veröffentlicht. Über diese war im Deutschlandfunk zu hören: „In zehn ebenso stimmigen wie konzentrierten Miniaturen demonstrieren Paier und Dohrmann, wie viel rhythmische Finesse, wie viel symphonische Pracht, wie viel virtuose Spielfreude diese auf den ersten Blick unkonventionelle Instrumentenkonstellation hervorbringen kann. So wird aus Duke Ellingtons ‚Caravan‘ ein druckvolles, liebevoll vertracktes Labyrint aus Rhythmen und Linien. Ganz toll gemacht!“ Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.