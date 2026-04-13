Vocal Line – A-Cappella-Chor aus Aarhus (Dänemark)

Vocal Line aus dem Kultursommer-Gastland Dänemark zählt zu den führenden Pop-Chören weltweit.

Das Ensemble wurde 1991 von dem Dirigenten, Arrangeur und Musikpädagogen Jens Johansen gegründet. Seitdem haben die rund 30 Sänger*innen die Grenzen der A-Cappella-Musik kontinuierlich erweitert und international neue Maßstäbe gesetzt. In den über 30 Jahren seines Bestehens hat Vocal Line Konzertbesucher*innen rund um den Globus begeistert und zahlreiche bedeutende Chorwettbewerbe gewonnen.