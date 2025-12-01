Vocal Painting & Improvisation mit der Stimme

bis

Alte Seegrasspinnerei Nürtingen Plochinger Straße 14 14, 72622 Nürtingen

Vocal Painting! Circlesongs! Klanggasse! Ausdruckschor! Neugierig?

Erfahre, welche vokalen Improvisationsformen sich hinter den Begriffen verbergen und tauche ein in einen vielstimmigen Klangfluss! Der Workshop bietet eine Einführung in Vocal Painting, Circlesinging und verschiedene Formen der Chorimprovisation. Alle Stimmen sind willkommen! Über die Leiterin: Vera Armbruster hat innovative Chorleitung in Aalborg (DK) und Helsinki (Fi) studiert. Ihre Leidenschaft ist es, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem die Teilnehmenden sich wohl fühlen, ganz frei und spielerisch mit ihrer Stimme umzugehen und gemeinsam neue Musik aus dem Moment heraus zu schöpfen.

Info

Freizeit & Erholung
bis
