Vocaldente - a capella art: “Keep rollin'“

Publikumslieblinge, Preisträger, Weltenbummler ...

... Vokalartisten, Entertainer oder einfach nur Sänger? Stimmt irgendwie alles. Aber was beschreibt vocaldente am besten? Die Presse ist sich einig: ihre „Gesangstechnik ist professionell“, ihr „Drive phänomenal“. Das Quintett ist Preisträger bei den größten und bedeutendsten internationalen A-Cappella-Wettbewerben in Asien, Europa und den USA.

Während viele A-Cappella-Gruppen auf technische Hilfsmittel und Effekte setzen, formen vocaldente ihre Klänge rein akustisch und mit klassischen Mitteln. Das Repertoire ist dabei modern und umfasst die Unterhaltungsmusik der letzten 100 Jahre von den Goldenen Zwanzigern bis hin zum aktuellen Popsong. So schaffen vocaldente eine einzigartige und unmittelbare Form des A-Cappella-Gesangs, die berührt und mitreißt.

Ihr aktuelles Programm Keep rollin‘ setzt dabei die unterschiedlichsten musikalischen Einflüsse gekonnt in Szene. Von ‘‘Bei mir bist du schön“ über „Whiskey in the Jar“ bis zu einem Spezialarrangement von „Ich war noch niemals in New York“ mit Sinatras „New York, New York“ grooven sich vocaldente querbeet durch die Musikgeschichte. Mitschnipsen und mitsummen eindeutig erlaubt!