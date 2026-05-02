Die vocatium-Messe ermöglicht Schüler*innen in der Berufsorientierung vielfältige Kontakte mit den Berater*innen von rund 80 unterschiedlichen Ausstellern (Ausbildungsbetriebe, Fachschulen, Hochschulen und Institutionen).

Alleinstellungsmerkmal der Messe sind gut vorbereitete und terminierte Gespräche. Qualität und Nutzen des Beratungsgesprächs sind dadurch sowohl für die Aussteller als auch die Jugendlichen besonders hoch und bringen die jungen Menschen auf dem Weg zu ihrer Berufswahl sehr viel weiter.

Auch Spontanbesucher*innen ohne Termine sind herzlich willkommen.

Vor der vocatium-Messe werden die Schüler*innen angemeldeter Schulen im Unterricht durch das Heilbronner vocatium Team auf den Messebesuch vorbereitet und anschließend ihre Wunschgespräche mit Ausstellern organisiert. Diese individuellen Termine erhalten die Schüler*innen ca. 14 Tage vor der Messe, damit sie sich gezielt auf ihr Gespräch vorbereiten können. Schulanmeldungen gerne per Email an: d.hube@if-talent.de .

Das einzigartige Messekonzept mit terminierten Gesprächen hat sich deutschlandweit an 75 Standorten durchgesetzt. Der Veranstalter „IfT Institut für Talententwicklung“ blickt dabei auf 25 Jahre Erfahrung zurück und motiviert jährlich 400.000 junge Menschen, ihre Talente zu erkennen, zu entwickeln und ihre Berufs- und Studienwahl gut vorzubereiten.

Weitere Infos auf www.vocatium.de/fachmessen/vocatium-heilbronn-franken-2026