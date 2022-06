Voces Suaves Madrigale

HEINRICH SCHÜTZ »Aus tiefer Not schrei ich zu dir«, SWV 235, aus: »Becker Psalter« JOHANN HERMANN SCHEIN »O Herr, ich bin dein Knecht«, »Ich lasse dich nicht« und »Die mit Tränen säen«, aus: »Fontana d‘Israel« (Israelsbrünnlein) & »Erbarm Dich mein, o Herre Gott«, aus: »Opella nova - Geistliche Konzerte, Erste Abteilung« SAMUEL SCHEIDT »Aus tiefer Not schrei ich zu dir«, aus: »Geistlicher Concerten IV« JOHANN HERMANN SCHEIN »Threnus - Ich will schweigen« SAMUEL SCHEIDT Orgelstück HEINRICH SCHÜTZ »Concert in Form einer teutschen Begräbnis-Missa«, SWV 279, aus: »Musicalische Exequien« & »Selig sind die Toten«, SWV 391, aus: »Geistliche Chormusik«

Die »drey berühmten S.« – gemeint sind Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein und Samuel Scheidt – wurden laut dem Tondichter und Schriftsteller Wolfgang Caspar Prinz »zu ihrer Zeit für die besten drey Componisten in Teutschland gehalten«. Geboren in den drei aufeinander folgenden Jahren 1585, 1586 und 1587 prägten die in enger Freundschaft verbundenen Künstler die Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts. Das Vokalensemble Voces Suaves erarbeitete ein Programm, das anlässlich von Schütz’ 350. Todestag einige der bekanntesten Werke der Komponisten in den Mittelpunkt rückt. Thematisch die Sehnsucht und den Lobgesang an das Göttliche umkreisend, orientiert sich die Musik stark an der damals modernen und expressiven Tonsprache des italienischen Madrigals. Diesen gleichsam geistlichen Madrigalen von Schütz und Schein stehen mit Scheidts Vokal- und Orgelmusik polyfon verarbeitete Kirchenlieder gegenüber – und zeigen die Vielfalt der Musiksprache im damaligen Deutschland auf.

Voces Suaves

Anschließend Meet & Greet

