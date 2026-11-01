Die britische a-cappella-Supergruppe Voces8 in der Weihnachtszeit überhaupt nach Deutschland locken zu können, ist ein großer Glücksfall! Daher freuen wir uns besonders über diese rare Gelegenheit, bei der Sie die perfekte Harmonie der wunderbaren Stimmen in feinen Arrangements und original für Voces8 komponierten Stücken live im akustisch hervorragenden Mozart-Saal erleben können. Warten Sie nicht zu lange mit dem Kartenkauf für dieses einzigartige Konzerterlebnis zwischen den Jahren – der Saal füllt sich schnell!