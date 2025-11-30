Vogelexkursion im Neckarbogen

Bestsellerautor und Podcaster Fabian Karwinkel führt uns auf einem rund zweistündigen Spaziergang auf der Suche nach Wintervögeln zum Karlssee und wieder zurück.

Bei verschiedenen Zwischenhalten lernen wir die Heilbronner Wintervögel kennen und erfahren wissenswertes und lustiges über die Arten und ihre Lebensweise. Enten, Gänse, verschiedene Singvögel und mit Glück auch der Eisvogel werden unseren Weg kreuzen.

Wir bitten um Anmeldung unter marco.lutz@nabu-bw.de. Der Eintritt ist frei, über eine kleine Spende würden wir uns freuen.