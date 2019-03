Um die 80 Vogelarten finden sich im Weggental. Schon an und um die Klosterkirche siedeln der Mauersegler und Turmfalke. Die umliegenden Weinberge und Streuobstwiesen beherbergen den Wendehals und im kleinen Wäldchen am Eulenstein trifft man mit etwas Glück vielleicht die Eulen an.

Herr Professor Randler wird den Teilnehmenden bei seiner Führung noch andere Vogelarten zeigen und viel Informtionen zu den einzelnen Arten geben können.