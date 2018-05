Am Mittwoch, den 16. Mai findet in Ludwigsburg in der Villa BarRock Ludwigsburg die Veranstaltungsreihe „Voice & Beats“ statt.

Ab 16:00 Uhr wird die Villa BarRock zu den gewohnten Öffnungszeiten von Connect Ludwigsburg geöffnet sein. Ab 19:00 Uhr gibt es dann Live Musik von der Stuttgarter Formation Fuchs & Krüml. Dabei haben sie akustische Musik aus den Genres Pop, Rock und Alternative. Während die Musik zum Besten gegeben wird kann man die gemütliche Atmosphäre genießen, Tischkicker spielen und sich kennenlernen.

DJs aufgepasst! Nach dem Konzert gibt‘s etwas Neues bei uns: Wir bieten euch 2 Plattenspieler und einen Mixer und ihr bringt entweder Controller, Laptop oder Schallplatten mit und könnt euch an unseren Open Decks ausprobieren und zeigen was ihr könnt. Jeder der bisher nur zuhause auflegt oder auch schon den ein oder anderen Gig gespielt hat ist willkommen und darf mitmachen.

Die Veranstaltungsreihe „Voice & Beats“ findet in Kooperation mit dem Popbüro Region Stuttgart und dem Verein G.R.U.N.Z. e.V. statt.