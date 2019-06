Am Mittwoch, den 19. Juni findet in Ludwigsburg in der Villa BarRock die Veranstaltungsreihe „Voice & Beats“ statt.

Ab 16:00 Uhr wird die Villa BarRock zu den gewohnten Öffnungszeiten von Connect Ludwigsburg geöffnet sein. Ab 19:00 Uhr gibt es dann Live Musik von der Band D Ukingo na Bendi aus Stuttgart. Die siebenköpfige HipHop Band wird uns mit ihrer Mischung aus Rap, Reggae und Blues ordentlich einheizen.

Nach dem Konzert gibt‘s "Open Decks for DJs" bei uns: Wir bieten euch 2 Plattenspieler und einen Mixer und ihr bringt entweder Controller, Laptop oder Schallplatten mit. Dann dürft ihr euch an unseren Open Decks ausprobieren und zeigen was ihr könnt.

Die Veranstaltungsreihe „Connect Ludwigsburg meets Popbüro Region Stuttgart“ findet in Kooperation mit dem Popbüro Region Stuttgart und dem Verein G.R.U.N.Z. e.V. statt.