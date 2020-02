Am Mittwoch, den 18. März findet in Ludwigsburg in der Villa BarRock die Veranstaltungsreihe „Voice & Beats“ statt.

Ab 16:00 Uhr ist die Villa BarRock zu den gewohnten Öffnungszeiten von Connect Ludwigsburg geöffnet. Ab 19:00 Uhr gibt es dann live Hip-Hop von Timothy Morris aus Heilbronn und Serés aus Ludwigsburg. Davor und danach könnt ihr die gemütliche Atmosphäre genießen, Tischkicker spielen und sich kennenlernen.

Die Veranstaltungsreihe „Voice & Beats“ findet in Kooperation mit dem Popbüro Region Stuttgart statt.

Wann?

18. März 2020 ab 19:00 Uhr

Wo?

Villa BarRock, Pflugfelder Straße 5, 71636 Ludwigsburg

Wer?

Timothy Morris