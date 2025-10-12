Gospel-Konzert - 25 Jahre Voices, Hearts & Souls e.V. – Jubiläumskonzert „Thank you“.

Seit einem Vierteljahrhundert bringt Voices, Hearts & Souls e.V. die Kraft des Gospels auf die Bühnen und in die Herzen der Menschen. Zum 25-jährigen Jubiläum lädt der Verein zu einem besonderen Konzertabend unter dem Motto „Thank you“ ein – ein Dank an alle Wegbegleiter, Unterstützer und natürlich an das Publikum, das diese musikalische Reise mitgetragen hat. Unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy, die den Chor seit seiner Gründung einzigartig prägt, vereinen sich an diesem Abend der Gospelchor und das Vokalensemble zu einem mitreißenden Klangerlebnis. Unterstützt werden sie von hochkarätigen Gastsolisten:

Reginald Holden Jennings – charismatischer Sänger & Musicaldarsteller aus Bochum, der bereits im vergangenen Jahr mit dem Chor auf der Bühne stand

Ty le Blanc – ausdrucksstarke Soul- und Gospelsängerin, mit zahlreichen begeisternden Auftritten auf internationalen Festivals

Verena Rissel, Anja Kraemer, Armin Glatz & Tobias Conzelmann – langjährige Begleiter des Chores, die immer wieder das Publikum begeistern

Für den richtigen Sound bei dem Jubiläumskonzert sorgen Wolfgang Fischer mit seiner Band und Giuseppe Pisciotta am Flügel. Gemeinsam präsentieren die Akteure ein Programm voller bewegender Gospelsongs, mitreißender Rhythmen und berührender Momente. Ob große Kirchenkonzerte, Auftritte mit namhaften Künstlern wie Ron Williams oder ein Konzert zu Ehren von Bundespräsident Johannes Rau – Voices, Hearts & Souls hat über die Jahre immer wieder bewiesen, dass Gospel mehr ist als Musik: Er ist gelebte Emotion, Gemeinschaft und Hingabe. Seien Sie dabei, wenn der Chor seine 25-jährige Erfolgsgeschichte feiert – mit einem Abend voller Musik, Dankbarkeit und Leidenschaft!