Voices of Tomorrow

Autumn

Herbst in Stuttgart, AUTUMN in die Welt. Die Schweißtropfen fallen wie die Blätter sobald AUTUMN loslegt. Brachial-melodischer Post-Hardcore. Voller Emotionen liefern die Jungs schon im Gründungsjahr 15 Shows ab,gewinnen zahlreiche Bandcontests und spielen sich mit ihrem sympathisch-stylischen Frontmann Podge in das Herz jeder Schwiegermutter. AUTUMN wurde Ende 2016 gegründet und seitdem stecken die fünf Jungs jede freie Minute in neue Lieder oderverbringen die Zeit im Proberaum. Podge am Mikrofon,Jakob und Julian an den Gitarren, Chris am Bass und Flo an den Drums, das ist Autumn.

Where Eternity Ends

Where Eternity Ends - Innovativer Metalcore aus Stuttgart.2010 brachten 5 junge Musiker mit ihren schnellen Riffs undmächtigen Breakdowns das Projekt Where Eternity Ends ins Rollenund releasten 2013 bereits die erste EP ‚Come Play Dying‘.2017 folgte zusammen mit Fear the Silence die Split-EP ICTUS und viele Konzertein großen Teilen Deutschlands. Kurz darauf erschien das erste Musikvideozum Song "Hypocrisy" (link: www.youtube.com/watch?v=BJBaC536154 ).Zielstrebig und motiviert, ihre vielfältigen musikalischen Einflüsseund Ideen in ihrem kreativen Sound zu verankern,sind Where Eternity Ends auch dieses Jahr bereit nicht nur live die Szene zum moshen zu bringen,sondern auch im Studio aktiv zu bleiben.

Fear The Silence

Aus den Tiefen der Stuttgarter Core-Szene, straight into your face.FEAR THE SILENCE machen ihrem Namen alle Ehre,denn sie vertreiben mit drückenden Riffs, brachialen Vocalsund fiesen Breakdowns sehr erfolgreich jede drohende Stille.Doch was kann ein Text schon über Musik aussagen? Hört am besten einfach mal rein!

The Tide Has Turned

OFFICIAL TIDE HAS TURNED PAGE. Progressive Metalcore from Lower Saxony, Germany.