Ihre letzte Europa-Reise im Oktober 2018 stand unter dem Motto „35th Anniversary“, jetzt legen die kanadischen Kult-Metaller VOIVOD mit einer weiteren Deutschland-Tour nach:

VOIVOD haben fünf Club-Shows hierzulande angekündigt, bei der sie das am 21. September 2018 erschienene Album „The Wake“ (Century Media/Sony Music) vorstellen werden. Das Quartett aus der Provinz Québec tritt am 14. August 2019 in Stuttgart im Universum auf.