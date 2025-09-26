Für die mehrfach Platin-prämierten BUSH markieren die Konzerte mit Volbeat ihre erste richtige Europatour seit über acht Jahren. Mit dem erfolgreichen Release von “Loaded – The Greatest Hits Album” im Rücken und neuer Musik im Anschlag für den kommenden Sommer, können Fans sich darauf freuen, bewährte Lieblingssongs und mehr live zu erleben.

Dazu gesellt sich mit GEL eine der spannendsten Hardcore Punk-Bands der letzten Jahre als Opener zum Tourpackage.

VOLBEAT sind:

Michael Poulsen (Vocals, Gitarre)

Jon Larsen (Drums)

Kaspar Boye Larsen (Bass)