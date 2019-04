Volker Engelberth Quintett – "Prismatic Colours"

Sven Götz Volker Engelberth

"Prismatic Colours" ist die jüngste Veröffentlichung des Pianisten Volker Engelberth. Der mehrfach ausgezeichnete Musiker (u.a. Landesjazzpreis Baden-Württemberg 2016, Jazzpreis der Stadt Worms 2017) ist spätestens seit seinem dritten, von der Fachpresse hoch gelobten Quintett-Album "Jigsaw Puzzles" (2016) fest in der nationalen Jazzszene angekommen.

Erst im April wurde er von der Zeitschrift Jazzthing als einer von zehn Pianisten in der Reihe "Deutschlands neue Key-Players" vorgestellt.

Die aktuelle Formation ist die konsequente Fortsetzung der musikalischen Puzzle-Arbeit des Vorgänger-Albums im Quintett mit Stefan Karl Schmid und Alexander "Sandi" Kuhn am Saxophon, sowie Engelberths langjähriger Rhythmusgruppe Arne Huber am Kontrabass und Silvio Morger am Schlagzeug. Während zahlreicher Konzerte im In- und Ausland in den vergangenen Jahren hat sich die Formation kontinuierlich weiterentwickelt und ist zu einer spannenden und hervorragend eingespielten Einheit gereift. Ständige Interaktion und sensibles Zusammenspiel sind kennzeichnend für dieses Ensemble, bestehend aus fünf der umtriebigsten Musiker der deutschen Jazzlandschaft.

Besetzung: Stefan Karl Schmid (sax, cl); Alexander "Sandi" Kuhn (sax); Volker Engelberth (p); Arne Huber (b); Silvio Morger (dr)