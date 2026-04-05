Volker Frankfurt – Die Philosophie der Freiheit zum Leben erweckt

Das neue szenisch-dramatische Projekt zur Philosophie der Freiheit von Rudolf Steiner beleuchtet in einer ausgewogenen Textauswahl beide Teile des Buches und führt durch einen inneren roten Faden zu einem vertieften Verständnis. Sprachgestaltung, Gestik, Zeichnung und eurythmische Elemente eröffnen eine lebendige Erlebnisebene, die das Denken in Bewegung bringt. Ziel ist es, Wissenschaft durch Kunst neu erfahrbar zu machen – als Weg vom abstrakten zum lebendigen Denken.

Durch interaktive Momente entsteht Raum für persönliche Bezüge und individuelle Erfahrung.