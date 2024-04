Volker Heißmann - "Introitus Interruptus" - das andere Kirchenkonzert

Erleben Sie Frankens beliebtesten Komödianten einmal etwas anders.

Multitalent Volker Heißmann präsentiert einen heiter-besinnlichen Abend voller Erzählungen, Gesang und Glauben. Zusammen mit dem Pavel Sandorf Quartett widmet sich der Fürther Entertainer bekannten weltlichen und geistlichen Melodien.

Auf dem Programm stehen unter anderem wunderschöne Kirchenlieder wie "Von guten Mächten" oder "Drei Könige wandern", zeitlose Hits wie "My Way" (von Frank Sinatra), "When I fall in Love" (von Nat King Cole) oder "Was wichtig ist" (von Udo Jürgens) sowie ein schwungvolles Gospel-Medley zum Mitklatschen.

Darüber hinaus berichtet Heißmann einfühlsam und augenzwinkernd von persönlichen Erfahrungen und Begegnungen. Er erzählt von seinem eigenen Weg zum christlichen Glauben und seiner Beziehung zur Kirche.