Volker Kutscher | Transatlantik

28. Literaturtage Esslingen am Neckar

**Kartenverkauf ab dem 22. Oktober **

Die Erfolgsreihe um Kriminalkommissar Gereon Rath geht in die neunte Runde: Im Frühjahr 1937 ist die Familie Rath zersprengt und Charlotte hängt in einer Stadt fest, deren Bewohner:innen Neuankömmlinge mit offenen Armen und geballten Fäusten begrüßen … So hat zumindest ihr Ehemann Gereon Berlin beschrieben. Dann musste er untertauchen und mit dem Zeppelin in die USA, diesem neuen Land der unbegrenzten Möglichkeiten, fliehen. Dort geschehen Dinge, die er niemals für möglich gehalten hätte.

Volker Kutscher begann seine Krimireihe um den Ermittler Gereon Rath und das Berlin der zwanziger und dreißiger Jahre schon 2007 mit Der nasse Fisch. Spätestens mit der Verfilmung zur Serie Babylon Berlin ist er nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Krimi-Landschaft. Der besondere Reiz der Bücher liegt in dem Wissen der Leser:innen, dass Gereon Raths rauschendes Berlin, diese Metropole der Weimarer Republik, kurz vor dem Ende steht. Immer wieder schleichen sich ominöse Vorboten einer dunklen Zukunft in die Geschichten, die die Leser:innen, nicht aber die Figuren, zu deuten wissen.

Die lesart wird von der Stadtbücherei Esslingen am Neckar und der Eßlinger Zeitung veranstaltet und von der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie Neustart Kultur gesponsert.

Moderation Alexander Maier | Unterstützung durch die Buchhandlung Provinzbuch | Diese Veranstaltung wird präsentiert von der Eßlinger Zeitung