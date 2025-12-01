SaitenPoesie, das begeisternde Konzertereignis! Kompositionspreisträger Volker Luft verzaubert seine Zuhörer mit der Gitarre und nimmt sie mit in faszinierende musikalische Welten zwischen Traum und Leidenschaft, Poesie und Passion.

Gitarrenbearbeitungen der Werke Bachs, Beethovens­, Kreislers, feuriger Flamenco, berührender Blues, afrikanische Musik, melancholischer Klezmer, und elektrisierender Tango begeistern und bezaubern die Zuhörer. Eine kurzweilige und unterhaltsame Moderation, die faszinierenden Zusammenhänge zwischen den klangvollen Kompositionen und der beeindruckenden Poesie von Dichtern wie García Lorca, Poe, Rilke, Hesse­ und Goethe darstellt, rundet den Hörgenuss perfekt ab. „Ein Gitarrist mit großen, kraftvollen Gefühlen und genialer Spielfertigkeit! Ein großartiges Musikerlebnis mit Volker Luft, das mit lang­anhaltendem Applaus bedacht wurde.“