SaitenPoesie, das begeisternde Konzertereignis! Kompositionspreisträger Volker Luft verzaubert seine Zuhörer mit der Gitarre und nimmt sie mit in faszinierende musikalische Welten zwischen Traum und Leidenschaft, Poesie und Passion.

Gitarrenbearbeitungen der Werke Bachs, Beethovens, Kreislers, feuriger Flamenco, berührender Blues, afrikanische Musik, melancholischer Klezmer, und elektrisierender Tango begeistern und bezaubern die Zuhörer. Die spannende Wechselwirkung und gegenseitige Beeinflussung von Lyrik und Musik motivierte Volker Luft zu seinem neuen hoch interessanten Konzertprogramm SaitenPoesie. Volker Luft, der für sein klangvolles und poetische Gitarrenspiel bekannt ist, ließ sich durch Gedichte von Edgar Allan Poe, Herman Hesse und Federico Garcia Lorca zu wunderbaren Kompositionen inspirieren, die international veröffentlicht und mit einem Stipendium des Kulturministerium ausgezeichnet wurden. Bekannte Werke Bachs, Kreislers und Beethoven die einen Bezug zur Poesie haben, bearbeitete Luft für Gitarre und schuf mit SaitenPoesie ein außergewöhnliches Programm das bemerkenswerte literarische und kulturelle Bezüge herstellt und musikalisch im großen Maße begeistert.Eine kurzweilige und unterhaltsame Moderation, die faszinierenden Zusammenhänge zwischen den klangvollen Kompositionen und der beeindruckenden Poesie von Dichtern wie Garcia Loca, Poe, Rilke, Hesse und Goethe darstellt, rundet den Hörgenuss perfekt ab.