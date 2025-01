Volkmar Kähler "Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb" (Joachim Ringelnatz)

Joachim Ringelnatz - Poet der kleinen Dinge, Matrose, Weltreisender, Kabarettist, der mitten im Unsinn die Wahrheit ins Herz traf.

Ob er das Seepferdchen besang, den Sauerampfer am Bahndamm oder den Bumerang, auf den das Publikum noch stundenlang wartete.

Sie erfahren Biographisches, hören Texte aus den weniger bekannten Prosaarbeiten und natürlich auch die Klassiker, wie Kuttel-Daddeldu, die ihn berühmt gemacht haben.

Volkmar Köhler: Geboren 1950 in der Oberpfalz, Studium in Hessen, 1976/1977 Arbeitsaufenthalt in Lateinamerika, seit 1983 freischaffender Künstler und Netzwerker mit Aktivitäten Malerei, Installationen und Objekte, Lesungen, inszenierte Literatur, Farbmenues.