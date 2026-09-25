Volkmar Staub AUSBADEN!

Die Alemannen, nach denen man im Ausland die ganze Bundesrepublik Allemagne oder Allemania nennt — ein immer unterschätztes, unbeachtetes Völkchen am Südwestrande Deutschlands.

Die Landschaft, die diese kauzigen Menschen besiedeln, gilt als die Toskana der Germanen. Staatlich getrennt und zerstreut in 5 Länder, ethnisch und politisch immer unterdrückt, sind die Alemannen die Kosovaren Deutschlands, die Basken der Republik! Der Alemanne kämpft dabei immer selbstlos um der Sache selbst willen, ohne zu Wissen, um welche Sache es sich handelt. Immer voller Selbstzweifel und Größenwahn, Weltblues und euphorischer Überheblichkeit, Freiheitsliebe und Provinzchauvinismus.Selbst als Täter immer nur Opfer. Oft als Atten-täter auf dem Sprung — beim Sani-täter gelandet. Aus Erfahrung Humani-täter geworden: Im tiefsten Wesen lieb, libidinös und liberal.Wenn Badener selbstbewußter durch die Geschichte gegangen wären und gingen, wäre Kalifornien heute eine badische Kolonie, Microsoft eine alemannische Firma und das freie Alemannien eine Weltmacht!

Volkmar Staub deliriert als badischer Nörgler Thomas Greinacher durch die badische Geschichte und sinniert über den Lauf der Welt und die Auswirkung der Globalisierung auf die heile Welt im Südwestzipfel der Republik.