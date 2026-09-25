Silke Aichhorn Bethlehemrallye

Der Advent ist die Jahreszeit, in der die Frau mit dem Himmelsinstrument von Stille zu Stille hetzt(e). Geniessen Sie Einblicke in die absurde Welt der musikalischen Dienstleistungen, umrahmt von stimmungsvoller (und anderer) Harfenmusik.

Silke Aichhorn ist die Frau mit der Poleposition bei Petrus und der Lizenz zum Zupfen! Mittlerweile ist die Harfenistin bei der 34. CD-Einspielung und beim 2. Buch über ihre absurden Erlebnisse angekommen, das reicht ihr aber noch nicht.

Die Harfenistin begeistert ihr Publikum mit der Harfe- mal anders! - und unterhaltsamer Plauderei.

Lassen Sie sich überraschen von wahren Begebenheiten, pointiert, selbstironisch und mit umwerfend trockenem Humor vorgelesen und umrahmt mit virtuosem Harfenspiel von einer der weltweit aktivsten Harfensolistinnen!

"Mit Sicherheit die prominenteste, die stimmgewaltigste und auch die unterhaltsamste Vertreterin Ihres Faches..." (Deutschlandfunk Kultur 2025)