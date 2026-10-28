DIE JUNGE DISTEL - Ruwe & Valenske

Schwierige Zeiten erfordern drastische Maßnahmen.

Zum Beispiel einen Gang ins Kabarett. Für alle, die noch keine Lust auf Resignation haben, wieder richtig Lachen wollen oder meinen, dass der Partner endlich mal vor die Tür muss, gibt es Henning Ruwe und Martin Valenske. Immer streitbar und am Rande des Berufsverbots bieten die beiden Kabarettisten der Berliner DISTEL scharfe politische Satire und stemmen sich damit allgemeiner Beliebigkeit und zunehmender Spaßfreiheit entgegen. Denn die Sachlage ist eindeutig:

Satire muss endlich wieder absurder werden als die Wirklichkeit!

Ein furioser Kabarettabend in wohlüberdosierter Schärfe. Mit Leichtigkeit und spitzem Humor gelingt hier, was in Zeiten von Krieg und Klimakrise oft schwerfällt: Über wirklich relevante Dinge zu reden, und zwar frei nach Friedrich Merz: Was ist schon ein ukrainisches Kind im Minenfeld gegen einen deutschen Arbeitsplatz? Von führenden Optimisten empfohlen!

Das sagen die Betroffenen:

- »Das großartigste und beste Kabarettprogramm der Welt. Und ich bin kein Mensch, der übertreibt.« (Donald Trump)

- »Lustig. Aber in Russland hätte ich es verboten.« (Vladimir Putin)

- »Raus aus der Nato, rein ins Theater.« (Sahra Wagenknecht)