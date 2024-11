Volks*Theater in 1A Lage

Angelehnt an das Stück DIE BANK (2024) improvisiert das Volks*theater rund um die 1A Lage. In performativen Szenen werden Fragen zu Wohn- und Lebensraum in der Stadt, Gemeinschaft und Vereinsamung im öffentlichen Raum aufgeworfen. Mit zwei Bänken ausgestattet, ziehen wir eine Stunde lang durch die Königstraße. Anschließend laden wir um 16 Uhr zu einem offenen Gespräch ein, in dem wir über unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Stückentwicklung sprechen. Denn folgende Fragen beschäftigen uns nach wie vor: Wem gehört der öffentliche Raum vor dem Haus? Wem die Stadt? Wo ist Rückzug, Pause und wo ist Begegnung möglich? Und wieso gibt es so viele Bänke, auf die man sich nicht hinlegen kann?