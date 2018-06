Volksbank Open-Air-Kino-Heilbronn

× Erweitern Open-Air-Kino Heilbronn Geno

Auch in diesem Jahr zeigt der beliebteste Kulturevent der Region einen bewährten Mix aus aktuellen nationalen und internationalen Kinohits. An 20 Tagen flimmern Komödien, Thriller, Liebesfilme, Dramen, Abenteuer und Preisgekröntes auf der 128 qm großen Leinwand in der Heilbronner Genossenschaftskellerei. Der mit 1.500 Sitzplätzen größte Freiluft-Kinosaal im Unterland steht wie immer unter dem Motto "sehen hören erleben". Neben den Film-Highlights sorgen täglich ab 19.00 Uhr der Weingarten mit Oscar verdächtigem Blick in die Weinberge und ein abwechslungsreiches Vorprogramm für einen Kurzurlaub in der Region. Die Filme starten täglich um 21.15 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit.