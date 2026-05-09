Volksfest-Coming-Soon-Part

Freut Euch auf die alljährliche Volksfest-Coming-Soon-Party im Volksfeststadl.

Schon mal die Trachten und Lederhosen aufbügeln und raus auf den schönen und neu sanierten Volksfestplatz. Wie jedes Jahr findet wieder 2 Wochen vor dem Fränkischen Volksfest die Auftaktparty statt. Und wie im Vojahr auch, mit einem Teilerlös für die Crailsheimer Bürgerstiftung. Große Crailsheimer Unternehmen und innvoative Arbeitgeber unterstützen unsere Veranstaltung mit großzügigen Spenden.

Sei dabei und feier mit uns das erste Festbier mit Freunden. Für eine super Stimmung sorgt wieder DJ Stepi.

Nach 24.00 Uhr treffen wir uns alle zur After-Party in unserer Schächtele Bar in der Jagststraße.