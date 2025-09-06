Volksfest-Coming-Soon-Party mit einem Teilerlös für die Crailsheimer Bürgerstiftung.

Was im Jahr 2016 begonnen hat, wurde zwischenzeiltich zu einem festen Termin vor dem Volksfest. Wir laden wieder ein, um auf das fränkische Volksfest einzustimmen. Mit Festwurst, Steak und dem ersten frisch gezapften Volksfestbier. Für unsere Crailsheimer & Freunde bieten wir wieder beste Unterhaltung mit unserem Stadl-DJ. Ein Teilerlös wird auch dieses Jahr wieder der Crailsheimer Bürgerstiftung gespendet – unterstützt durch Sponsoren, Gäste und große renomierte Crailsheimer Unternehmen.

Nach 24 Uhr treffen wir uns dann wieder in unserer SCHÄCHTELE Bar für die After-Party bis in die Morgenstunden.