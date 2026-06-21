Volksliedersingen mit dem Männergesangverein 1863 Waibstadt e.V.

Die Seniorensänger des Männergesangvereins 1863 Waibstadt laden am Sonntag, den 19. Juli 2026 um 14.30 Uhr zum offenen Volksliedersingen in den Großen Saal im Kurhaus Bad Rappenau ein.

Nach dem großen Anklang der letzten Veranstaltungen ist das gemeinsame Singen ein fester Bestandteil des Bad Rappenauer Kulturprogramms geworden.

Dieses Mal erwartet die Besucher ein bunter Strauß beliebter Volksweisen und Fahrtenliedern zum Mitsingen. Das Los entscheidet darüber, welche Lieder gesungen werden. Die Liedtexte werden für jedermann gut sichtbar auf der Bühnenleinwand eingeblendet.

Der Seniorenchor unter der musikalischen Leitung von Dirigent Robert Fritsch wird wie immer von Achim Löffler und seiner Diatonischen Harmonika begleitet. Christiane Löffler übernimmt in ihrer charmant-humorvollen Art wieder die Moderation des Nachmittags und wird mit zahlreichen Anekdoten zu den gesungenen Liedern sicher die ein oder andere Erinnerung wachrufen.

Das Volksliedersingen findet am 19.07. um 14.30 Uhr im Kurhaus Bad Rappenau statt. Der Eintritt ist frei.

Die Sänger des MGV Waibstadt freuen sich schon, Sie an diesem Tag musikalisch begleiten zu dürfen und die Besucher in froher Runde willkommen zu heißen. Frei nach dem Motto: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder…!“ (Johann Gottfried Seume).