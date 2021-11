In dieser vorweihnachtlichen Abendmusik erklingen traditionelle Adventslieder und Weihnachtsmelodien aus dem Schwabenland und dem Schwarzwald. Mit ursprünglichen, heimatverwurzelten Melodien werden Zeiten wieder lebendig, in denen Advent noch Besinnung und Vorbereitung auf Weihnachten bedeutete. Es singen und musizieren mehrfach ausgezeichnete Ensembles. Zum Beispiel die jungen Frauen von DreiXang mit ihren zauberhaften, engelsgleichen Stimmen, oder die Remstäler Adventssänger. Die schon fast in Vergessenheit geratenen heimischen Instrumentalstücke werden durch die Spundlochmusig zu einem reinen Wohlklang. Die Bissiger Klarinettenfreunde, das Wager-Trio und die Ostelsheimer Stubenmusik verleihen dem Konzert mit festlichen Klängen einen feierlich-weihnachtlichen Akzent. Zwischen die musikalischen Beiträge streut Wulf Wager einfühlsame und froh machende Texte in schwäbischer Mundart. Für die schwäbische Theatergruppe D’ Scheureburzler hat er das Stück „Herbergssuche im Schwobaland“ geschrieben, das in mehreren kurzen Akten über den Abend verteilt aufgeführt wird.

Volksmusik zum Advent

Traditionelle schwäbisch-alemannische Advents- und Weihnachtsweisen

