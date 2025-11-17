Volkssänger//Couplets//Mundart "wash änd go" mit Trio Schleudergang

Mit ihrem dritten Bühnenprogramm gehen die drei Gesangshumoristen aus dem musikalischen Bermudadreieick "Lalling-Vilshofen-Freyung" auf Tour!

Florian, Roland und Raimund haben längst vergesene Couplets und Wirtshauslieder ausgegraben und schreckten auch nicht davor zurück, in noch so verstaubten Archiven zu stöbern. Aber so wie damals kommen diese natürlich nicht auf den Tisch, ähm, auf die Bühne versteht sich! Nein, nein ... Nach alter Schleudergang-Manier wurden diese erst einmal sauber eingeschaumt, durchgeschrubbt und in die heutige Zeit geschleudert! Dabei ist auch die eine oder andere Strophe umgedichtet worden oder gar neu entstanden. Aber auch ihre Eigenkreationen können sich hören und sehen lassen. Seien Sie gespannt oder wissen Sie vielleicht, wie man auf dem Mars ein gescheites Trachtenfest feiert?