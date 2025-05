Voll im Glück in Ludwigsburg! - eine interaktive Erlebnis-Tour

Glück und Unglück liegen nah beieinander - auch in Ludwigsburg. Nicht nur heute sondern auch in den alten Zeiten. Die Glücksforscherin Annabell Wonneleben macht sich in Ihrer Heimatstadt auf die Suche nach den Parametern des Glücks.

Annabell Wonneleben nimmt das Glück unter die Lupe, zerlegt es in seine Einzelteile und fügt es wieder zusammen. Und sie erfahren währendessen ganz beiläufig so manchen Fakt über die Stadtgeschichte, aber auch Fiktionen von glücklichen und unglücklichen Begebenheiten. Und am Ende gibt es tatsächlich Glück zum Anfassen und alle nehmen eine kleines Stück vom Glück mit nachhause! Historische Geschichte und unterhaltsame Geschichten werden bei dieser Tour auf bewährte Art und Weise wieder einmal wunderbar miteinander verwoben.