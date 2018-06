Voll in love!

Der romantische Abend bei Kerzenschein sollte eigentlich der knisternde Höhepunkt jeder Kreuzfahrt sein: Die Herzen schlagen höher, Flirt liegt in der Luft.

Aber mal wieder sind alle Lifte zum Kaiserin-Elisabeth-Saal ausgefallen. Das will der Käpt'n gnadenlos ausnutzen, um im Margot-Honnecker-Raum endlich seinen profunden Vortrag über die "Liebe im deutschen Kunstlied" zu halten. Die Chefstewardess Suzie Diamonds tut alles, um ihn davon abzuhalten, indem sie sogar alte Liebesgedichte von längst verflossenen Liebhabern herauskramt. Das allerdings versetzt beide in eine wehmütige Stimmung und um aus dieser wieder herauszukommen, werfen sie ihren Motor an aus Comedy, Musik und natürlich: Liebe!

Ein abendfüllendes Programm von und mit Susanne Plassmann und Maximilian Dorner.