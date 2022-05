VOLL SCHÖN 2:

Die Zukunft wird.

Sieben ermutigende, intensive und unterhaltsame Arbeiten junger Künstler*innen an zwei Wochenenden von Jule Bröcker, Anso Dautz , Ensemble Materialtheater & Friends, Annina Mosimann, Liesbeth Nenoff, Adeline Rüss und Anniek Vetter

MYCELIUM - Eine nahrhafte Gemeinschaft

Ausgehend von Körperbildern aus Gesellschaft, Mikrobiologie, Volksmärchen und Träumen begeben wir uns auf die Suche nach dem mütterlichen Körper. Die Grenzen zwischen den Organismen verschwimmen - wir tauschen Informationen aus zwischen Hefebakterien und Hautzellen, zwischen Trommelfell und Sehnerv.

Idee / Konzept / Spiel: Annina Mosimann | Sounddesign und Komposition: Fernando Munizaga | Künstlerische Betreuung und Außenblick: Nicole Mossoux | Künstlerische Mitarbeit: Raquel Mutzen-berg-Andrade | Licht / Technik: Lukas Schneider | Mentorin: Julika Mayer

Schöne Jugend -- Begegnung mit der eigenen Endlichkeit

Wir befinden uns im Zerfall und werden den Blick nicht abwenden. Schöne Jugend – eine Projektion des unsagbar Abstoßenden …und eine Begegnung mit der eigenen Endlichkeit.

Spiel, Idee: Liesbeth Nenoff | Künstlerische Betreuung: Florian Feisel | Beratung & Licht: Joachim Fleischer

Good Boy

»We´re all born naked and the rest is drag.« (Rue Paul)

Anso Dautz hat nachgedacht…über Männlichkeit.

Anso Dautz begibt sich auf eine Suche…nach möglichen Antworten, neuen Fragen, dem Ritual der Mannswerdung.

Ein Kurzformat über Männlichkeit, die Macht der Zuschreibung, Umkehrung und Rückaneignung, Freundschaft und Papa.

Spiel und Konzept: Anso Dautz | Künstlerische Betreuung: Florian Feisel