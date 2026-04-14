Voll ungerecht!

Mehrere Kinder teilen sich einen Kuchen. Ist es gerecht, wenn alle gleich viel bekommen?

Was ist mit der Person, die gebacken hat, oder der, die besonders hungrig ist? Je tiefer man ins Thema Gerechtigkeit einsteigt, umso kniffeliger wird es!Assata Frauhammer erklärt was Gerechtigkeit ist und wie schwierig es sein kann, immer fair zu handeln. Kindgerecht vermittelt sie, was Gerechtigkeit mit Demokratie zu tun hat, wieso Generationengerechtigkeit wichtig ist und wie wir die Ungleichheit in der Welt betrachten können.

Assata Frauhammer hat Journalistik in Freiburg und Straßburg studiert. Sie arbeitet freiberuflich als Journalistin und Autorin und schreibt am liebsten über spannende Sachthemen. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen nördlich von Stuttgart.

Schulklassen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.