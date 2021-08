Voll verschleiert

„Religiöser Extremismus hat immer etwas von einer Komödie“, meint die iranisch-französische Regisseurin Sou Abadi und legt einen äußerst witzigen und turbulenten Film mit vielen Slapstick-Elementen vor, in dem sie Religions-Fanatismus genüsslich ad absurdum führt: Leila ist eine zielstrebige, moderne junge Frau. Aufgewachsen in einem liberalen muslimischen Haushalt, studiert sie an einer Pariser Elite-Universität und plant mit ihrem Freund Armand ein Praktikum in New York. Doch kurz vor ihrer Abreise kehrt ihr älterer Bruder Mahmoud von einem längeren Aufenthalt im Jemen völlig verändert als islamischer Fundamentalist zurück. Er hängt ein Porträt des Gründers der Muslimbruderschaft an die Wand, nimmt Leila das Smartphone weg und verschluckt vorsichtshalber gleich mal die SIM-Karte. Kurzum: Mahmoud übernimmt ungefragt das Zepter in der Familie und verlangt von seinen Geschwistern, nach strengreligiösen Regeln zu leben. Für Leila bedeutet dies, ihren Freund nicht mehr sehen zu dürfen. Da kommt Armand auf eine vermeintlich geniale Idee: Um seine Freundin weiter treffen zu können, macht er einen Crash-Kurs in Sachen Islam, verkleidet sich als voll verschleierte Muslima, nennt sich Scheherazade und gibt sich als Leilas Studienkollegin aus. So kann er bei ihr wie zuvor zuhause ein und aus gehen. Doch die Sache hat schon bald einen gewaltigen Haken: Denn der überkorrekte Fundamentalist Mahmoud ist sichtlich beeindruckt von der scheuen und geheimnisvollen Freundin seiner Schwester. Mit ihren wunderschönen Augen verdreht sie ihm völlig den Kopf und er verliebt sich hoffnungslos in die keusche Scheherazade.

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regelungen:

Der Besuch einer Kinovorstellung ist aktuell nur für genesene, 2x geimpfte oder getestete Personen mit jeweils entsprechendem Nachweis möglich (negativer Corona-Testnachweis nicht älter als 24h).

Wir bitten Sie, im gesamten Gebäude eine Maske zu tragen. Am Sitzplatz dürfen Sie die Maske abnehmen.

Bitte halten Sie Ihre gebuchten Sitzplätze und die vorgeschriebenen Abstände ein.