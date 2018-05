Vom Boller Wasen aus wandern wir auf den Albtrauf hinauf. Oben angekommen genießen wir den Blick von den Trauffelsen aus in das Albvorland. In Richtung Westen gehen wir bis zum Zellerhorn vor. Hier können wir in den Hof der Burg schauen. Nach einem ausführlichen Rundblick steigen wir zur Skihütte ab, wo wir einen Einkehrschwung machen. Nach unserer Pause geht es zum Parkplatz hinab.

Ca. 6 Km; 540 Höhenmeter; 3,0h