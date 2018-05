Am 10.06.2018, geht das schon traditionelle Volleyball–Freiluftturnier in Untersteinbach in die 35.te Runde. Noch ist ein wenig Zeit zum Anmelden und man wird sehen, ob die 46 Teams aus dem letzten Jahr noch zu toppen sind.

Bei hoffentlich gutem Wetter, gepaart mit guter Laune, sollten alle auf Ihre Kosten kommen. Nicht zuletzt trägt das besondere Flair des „ Stobacher Tal“ Jahr für Jahr zum Gelingen des Turniers bei.

Ab ca. 09:00 Uhr erwarten wir die Teams und die Gäste, die sich auf Weißwurst-Frühstück, Kaffee & Kuchen, Waffeln und Joghurt mit Müsli und Erdbeeren freuen können. Im Grillhäuschen gibt es Steaks und Würste und auch ein Pizza-Bäcker mit selbstgemachten Pizzen ist wieder dabei.

Neben dem Turniergeschehen gilt es auch wieder den einen oder anderen Wettbewerb wie Sprunghöhenmessung oder Schlaghärtenmessung zu bestreiten. Bei heißem Wetter sorgt die Wasserrutsche für Abkühlung.

Bei gutem Wetter wird es sicher auch den Einen oder den Anderen wieder in’s Freibad ziehen, das quasi direkt neben dem Turniergelände liegt.

Die Volleyballabteilung des TSV Untersteinbach freut sich auf zahlreiche Gäste und ein spannendes Turnier.