Kultur live und hautnah — jeden Mittwoch im Café Haag.

vollmer live im Café Haag – Ein Abend voller Gefühl und Melancholie

Am 28. Mai lädt vollmer ins Café Haag in Tübingen ein – zu einem Abend voller melancholischer, gefühlvoller Musik. Mit Gitarre, Klavier und seiner Stimme bringt der Indie‐Pop‐Künstler Songs auf die Bühne, die direkt ins Herz gehen. Musik, die mal laut, oft leise erzählt, was Worte manchmal nicht sagen können. Seit 2023 ist vollmer auf Songslam‐Bühnen und Open Stages unterwegs und teilt seine Gefühlswelt in eigenen Songs sowie Covers – in der Hoffnung, dass sie in euch dasselbe auslösen wie in ihm.

Komm vorbei, lehn dich zurück und lass dich von vollmer’s Musik mitnehmen.