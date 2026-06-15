Vollmond Poetry Slam

Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem Autor*innen ihre selbstgeschrieben Texte vortragen und das Publikum entscheidet, wer sich die oder der beste Poet*in des Abends nennen darf.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe "Literatur in der Lichtung"

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm, das nicht nur die Ohren, sondern auch die Seele berührt! Kommen Sie vorbei und machen Sie es sich auf selbstmitgebrachten Decken und Kissen bequem!